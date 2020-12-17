سبها تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 14 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 14 حالة للشفاء.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا بلغ 42 عينة، منها 17 حالة سالبة و25 حالة إيجابية.

وأضاف المركز أن الإصابات الـ25 الجديدة منها 18 حالة جديدة و7حالات مخالطة ، مبينا أن الـ 18 إصابة الجديدة منها 11 حالة من سبها و4 حالات من تراغن وحالتين من مرزق وحالة واحدة من الغريفة، موضحا ان الـ 7 حالات مخالطة منها 3 من سبها و4 من تراغن.

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