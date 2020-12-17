سلامة: الطريق نحو إيجاد حل للأزمة الليبية لايزال يواجه عثرات

قال المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، إن الطريق نحو إيجاد حل للأزمة الليبية تواجه عثرات، موضحا أن طريق الحل السياسي تدريجي وقد يطول.

وأضاف سلامة في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24 أن هناك قناعة داخلية وخارجية بعدم جدوي الحل العسكري في ليبيا، مشيرا إلى أن الأمل في التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية تجدد منذ لقاءات برلين وتونس وباريس والقاهرة وطنجة.

وتابع سلامة أن اتفاق برلين نص علي اخراج المرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن ليبيا تعج بالاسلحة وهذا مبعث قلق كبير.

وأشار سلامة إلى أن ليبيا بحاجة لهيئات رقابية لأنها دولة غنية، مبينا أن الأمم المتحدة تؤكد دعمها مسار السلام لحل الأزمة الليبية.

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