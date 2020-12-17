وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا مقابل خروج دفعة قديمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل تركيا إرسال المرتزقة والأسلحة لدعم حكومة الوفاق، في خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن، وانتهاك لكافة الحوارات السياسية لإنهاء الأزمة.

وأفادت مصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، بوصول دفعات من المرتزقة السوريين في ليبيا، أمس الأربعاء، مقابل خروج دفعة للتبديل بينهم هناك.

وبيّنت المصادر أنّ طائرتين وصلتا إلى تركيا أمس الأربعاء، وتحملان عددًا من مقاتلي المعارضة التابعين لما يسمّى “الجيش الوطني السوري”، بعد انتهاء مهامهم في ليبيا ودعمهم لحكومة الوفاق.

وأوضحت أنّ دفعات مقابلة خرجت باتجاه تركيا استعدادًا لنقلها إلى ليبيا، ومعظهم من مقاتلي فصائل “الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد وفيلق الشام” الموالية لتركيا.

وكشفت المصادر في ختام تصريحاتها، أن الدفعات الأخيرة للمرتزقة السوريين، بدأت تأخذ طابعًا مختلفًا، حيث باتت تضم مقاتلين مقرّبين من قياديي الفصائل وأشخاص غير عسكريين.

وكانت حسابات رصد حركة الطيران، رصدت أمس الأربعاء، إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية التركية، من طراز إيرباص “A400M”، من مدينة ‎اسطنبول، في طريقها إلى ‎ليبيا، ضمن جسرها الجوي الذي لا ينقطع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وكالة الأناضول التركية، بأن الرئاسة التركية قدمت اقتراحًا، للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا، من أجل دعم حكومة الوفاق .

وجاء في الاقتراح، أن المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها، مُبينًا أنه في حالة استئناف الهجمات من جانب قوات الجيش الوطني، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي.

وأضاف الاقتراح أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا، مُتابعًا “تركيا ستواصل، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع ليبيا، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا”.