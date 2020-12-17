تأجيل مغادرة الصيادين الإيطاليين من ليبيا بسبب مشكلات في المحرك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية نقلاً عن مصادر عسكرية في مدينة بنغازي بأن مغادرة الصيادين الـ18 من “مازارا ديل فالو” تأجلت بسبب مشاكل في أحد محركات زورقي الصيد الإيطالية.

الوكالة أوضحت أن محرك الزورق الخاص بالصيادين لم يعمل بسبب توقفه عن العمل منذ احتجازه أي نحو 108 يوما، فيما كان من المقرر مغادرة الصيادين الإيطاليين مساء اليوم الخميس.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى مقر قيادة الجيش الوطني في الرجمة، عن تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا منذ أشهر.

كونتي قال ، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد تحرير الصيادين: “عوداً حميداً لمنازلكم”.

من جهته، قال دي مايو: “تم تحرير صيادونا”، متوجهاً بالشكر لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي الذين عملوا على إعادة الصيادين إلى بلادهم.

وتم تداول أخبار بشأن عودة الصيادين إلى إيطاليا برحلة خاصة، فيما اتضح أن هذه المعلومات لا أساس لها، ومن المفترض أن يستغرق عبور الصيادين إلى صقلية من 40 إلى 48 ساعة بحسب الظروف الجوية غير المواتية حاليًا فيما تحسنها في البحر المتوسط.