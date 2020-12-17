الحرس البلدي طبرق يطلق حملة تفتيش على الصيدليات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق جهاز الحرس البلدي بطبرق، اليوم الخميس، حملة تفتيش على الصيدليات العاملة بنطاق المدينة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي، مصطفى عوض زاكي، “سيتم خلال الحملة إغلاق الصيدليات غير المطابقة للشروط الفنية والصحية”.

وأوضح، زاكي، أن الحملة سجلت الكثير من المخالفات من قبل الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى عدم استيفاء الشروط الصحية وعدم الالتزام بارتداء اللباس الخاص بالصيادلة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى وحدة التحقيق.

وتابع، زاكي، “إن عدم تطبيق الشروط الصحية والفنية تعرض حياة المواطن للخطر، حيث يجب تجهيز مخازن مكيفة لتوفير درجة الحرارة المطلوبة، وكذلك توفير إضاءة وتزويد الشبابيك بمانع دخول الحشرات”.

وأوضح زاكي، “أن الصيدليات لابد أن تكون مزودة بمنظومة خاصة بالأسعار وبمراقبة تاريخ صلاحية الأدوية”، مؤكدا أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين وأنهم لن يترددوا في قبل الصيدليات المخالفة للشروط المطلوبة.