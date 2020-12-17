داخلية المؤقتة تدفع بتعزيزات أمنية إلى طبرق على خلفية اشتباكات قبلية أسفرت عن قتلى وجرحى 

أخبار ليبيا 24

أرسلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، دوريات مطقّمة من الإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية؛ وذلك لدعم مديرية أمن طبرق في المحافظة على استتباب الأمن على خلفية إشكال على إدارة مكتب صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “أن الإدارة العامة للبحث الجنائي تولت تأمين المقر المتنازع عليه في طبرق بعد استلامه، فيما تولت مديرية أمن طبرق تأمين المقر المتنازع عليه في منطقة كمبوت”.

وأكدت، أن الإدارة العامة للدعم المركزي بالتعاون مع القوات المسلحة، ستعزز الأمن في المنطقة وتعمل على منع حدوث أي احتكاك مجددا بين أطراف النزاع لحين حل الإشكال بالعرف والقانون.

يشار إلى اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة فجر اليوم الخميس أسفر عنها سقوط أربعة قتلى وعدداً من الجرحى، على خلفية تفجير مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببلدة كمبوت (50 كلم) شرق طبرق بعد نقل المقر المؤقت بسبب خلاف على إدارة الصندوق بين القبيلتين.