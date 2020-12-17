«عطل» يؤجل مغادرة الصيادين الإيطاليين الـ18 بنغازي

نقلت وكالة «نوفا» الإیطالیة عن مصادر في بنغازي القول إن مغادرة الصیادین الـ18 تأجلت بسبب مشاكل في أحد محركات زورقي الصید. وأوضحت أن المحرك الذي تم تشغيله بعد اشهر من عدم النشاط لم یعمل، فیما كان من المقرر مغادرة الصیادین الإیطالیین مساء الیوم الخميس.

وأعلنت الخارجية الإيطالية الإفراج، في وقت سابق اليوم، عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي. وكتب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الصيادين لدينا أحرار.. وفي غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم مرة أخرى».

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وأضاف دي مايو أن «الفضل في الإفراج عنهم يرجع الي استخباراتنا الخارجية و السلك الدبلوماسي الذي عمل على إعادتهم إلى الوطن». و أكد مايو «مواصلة الحكومة الايطالية دعمها القوي لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.. وهذا ما كررته أنا والرئيس جوزيبي كونتي الخميس خلال مقابلتنا المشير خليفة حفتر في بنغازي».

وافادت أنباء بشأن عودة الصیادین إلى إیطالیا برحلة خاصة، فیما اتضح أن هذه المعلومات لا أساس لھا، ومن المفترض أن یستغرق عبور الصیادین إلى صقلیة بين 40 و48 ساعة بسبب الظروف الجویة غیر المواتیة حالیا.

وأنهى الإفراج عن الطاقم المتكون من 8 إيطاليين و6 تونسيين وإندونيسيين وسنغاليين أزمة سياسية بشأن مصيرهم ويمثل انقلابًا دبلوماسيا للحكومة الإيطالية.

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