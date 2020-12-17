وليامز تعلن إنشاء لجنة قانونية لوضع “ترتيبات الانتخابات”

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن إنشاء لجنة قانونية ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، وقال إنه سيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وليامز، عبر الاتصال المرئي، لملتقى الحوار السياسي الليبي، جرى خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

ووفق بيان للبعثة، فقد أطلعت وليامز المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر، وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية ستجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.

كما أطلعت المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة، وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم.

وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ما وصفته بـ”الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي” التي استخدمت كـ”سلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة”.

وحذّرت وليامز قائلة: “هذا مساركم، وعلى تقع عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته. وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار”.

بدورهم، عرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية