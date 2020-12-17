ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 December, 2020

سلّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا قصر الكيخية الثقافي إلى بلدية بنغازي بعد أعمال الترميم الكاملة ،وذلك في إطار جهوده لمساعدة السلطات المحلية على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للسكان في بنغازي.

ومن المنتظر أن يتم إعادة استخدام القصر الذي يتكون من ثلاثة مبانٍ كمكتب رئيسي لجهاز المدينة القديمة. كما سيستوعب القصر لجنتين مسئولين عن إعادة بناء المنطقة المتضررة من النزاع، حيث تقوم الهيئتان بمراجعة الحالات المقدمة من قبل السكان الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب النزاع وتقييم الأضرار لتقديم أعمال الصيانة في المستقبل.

وقال رئيس لجنة المنظمات الدولية في بلدية بنغازي أسامة الكيزة، نيابة عن رئيس البلدية خلال حفل التسليم: “نحن ممتنون لمشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المدينة والتي كانت تدعمنا في أصعب الأوقات. رغم أننا عانينا من الإرهاب والدمار بسبب النزاع، إلا أننا سنتغلب على هذه المعركة من خلال إعادة الإعمار والتنمية. أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من المشاريع لإعادة الخدمات الأساسية إلى البلدية كالصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويعزز الآن دعمه للجانب الرياضي والثقافي”

من جانبه صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد جيراردو نوتو: “أن تجديد قصر الكيخية الثقافي هو جزء من الدعم لأكثر من 65 بلدية وأكثر من 75٪ من السكان في ليبيا حيث يدعم البرنامج تحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمضي قدما لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بلغ دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلدية بنغازي حوالي 15 مليون في السنوات القليلة الماضية. واليوم، نقدم مساهمة أخرى مهمة ورمزية لتحقيق الاستقرار في مدينة بنغازي القديمة وإعطاء فرصة للسكان لإعادة بناء مجتمعهم والتماسك الاجتماعي والحياة الثقافية الغنية في المدينة. ”

و قبل النزاع، كان قصر الكيخية الثقافي في حالة جيدة وكان يضم المكتب الرئيسي لجهاز المدينة القديمة حيث كان يعمل به 75 موظف. كما استضاف القصر في الماضي العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية. اشتهر البيت بكونه مركز لجميع أنواع الأحداث الثقافية في المدينة.

كون موقعه في وسط مدينة بنغازي، تضررت البنية التحتية بشدة جراء النزاع المسلح ونُهب القصر لعدة مرات. لذلك أعطت بلدية بنغازي الأولوية لصيانة هذا المكان وتوجيه رسالة إلى السكان في المدينة والبلد بأسره والعالم بأن المناطق المتضررة من النزاع قد عادت إلى الحياة مجدداً حتى يتمكن الناس من العودة.