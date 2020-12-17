ليبيا
جمعية الصداقة الليبية الأمريكية تعقد إجتماعا إفتراضيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
17 December, 2020
عقدت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ،الخميس ،إجتماعا إفتراضيا عبر تطبيق الزوم مع السفارة الليبية بالعاصمة واشنطن ،وذلك في إطار التشاور للتنسيق و الترتيب للبرامج و المشاريع و الأنشطة المزمع إقامتها خلال العام المقبل 2021 .
وحضر الاجتماع السفيرة وفاء بوقعيقيص سفيرة دولة ليبيا في الولايات المتحدة الأمريكية صحبة المستشار السياسي للسفارة المستشار علاء الهاشمي و الملحق الثقافي للسفارة الأستاذ أحمد الشنطة .
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