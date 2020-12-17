الغرياني: الحرب قادمة ولم تنته ويجب دعم الجبهات بكل الوسائل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، على ضرورة مراجعة حكومة الوفاق علاقاتها مع تركيا التي وصفها بـ”الصديقة”، على اعتبار أن الحرب لم تنته بعد ومن الوارد الاستعانة بها مرة أخرى .

الغرياني قال – خلال البرنامج الأسبوعي “الإسلام والحياة” على قناة التناصح الداعم للجماعات الإرهابية – إن حفتر لايزال يجمع قواته، مُضيفا “لابد أن نقف على الجبهات، وندعمها ليس فقط بالقوات، بل بكل الوسائل التي تحتاجها المعركة التي قد تكون قادمة”.

ورأى أن فرنسا على رأس الدول التي تحرض دول الغرب على تركيا بسبب وقوفها مع ليبيا، الأمر الذي لا تريده فرنسا أو اليونان أو مصر، فيسعون لمحاصرة وعقاب تركيا، على حد تعبيره.

واختتم بقوله: “آخر العقوبات التي فرضتها أمريكا هي وضع قائمة عقوبات تشمل بعض المسؤولين الأتراك بحجة شرائهم لمنظومة الدفاع الروسية، وهذا ليس السبب الحقيقي لكن بسبب وقوف تركيا مع قضايا المسلمين في أذربيجان وليبيا وغيرها، وهذه المواقف يضيق بها الأعداء ذرعا”.

يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لإطلاع الأعضاء على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، ولإطلاعهم على خطط البعثة للمضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.