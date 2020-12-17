وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة اقتصاد الوفاق بطرابلس للمطالبة بإعادة تصدير الخردة إلى الخارج

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن عدداً من أصحاب وموظفي شركات وتجار الخردة بالمنطقة الغربية والوسطى نظموا، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة بطرابلس للمطالبة بإعادة تصدير الخردة إلى الخارج.

ورفع المحتجون، عدداً من الشعارات واللافتات عبروا فيها عن استيائهم من الوزارة بسبب تجاهلها لمطالبهم المتكررة لفتح التصدير من جديد، بينما ذكر التجار، أن تصدير الخردة يعتبر جزءًا من الدخل المحلي باعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العائلات.

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