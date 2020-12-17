المحجوب: كونتي يؤكد على دعم إيطاليا لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الخميس، إن رئيس الوزاء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أكد خلال الاجتماع اليوم على دعم بلاده لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف المحجوب في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن كونتي أعرب عن احترام ما توصلت إليه لجنة 5+5 بشأن تنفيذ خروج المرتزقه فى وقت قصير لايتعدى 90 يوما، مشددا على ضرورة الالتزام باستمرار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية.

وتابع المحجوب أن كونتي أكد على ضرورة المصالحة الوطنية الاجتماعية والعمل بكل قوة لفض المنازعات حفاظا على وحدة البلاد بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية، مشددا على أن نزع سلاح المليشيات طريق لاستقرار البلاد سريعا ويساعد على قيام الدولة لما يعانيه الشعب من مشاكل عامة فى الحياة اليومية.

وأوضح المحجوب أن كونتي أكد على ضرورة التركيز لمكافحة الارهاب والهجرة الغير شرعية التي تشكل خطر حقيقي على كامل المنطقة.

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