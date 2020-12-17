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«فنوش» ساخراً: السفير الأمريكي أجرى «اختبارات قبول» للمتقدمين لرئاسة الوزراء في مصراتة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، من اللقاءات التي أجراها السفير الأمريكي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند في مصراتة مع كل من فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” وأحمد معيتيق، نائب رئيس “المجلس الرئاسي”.

“فنوش” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلاً: “نورلاند أجرى اختبارات قبول للمتقدمين لرئاسة الوزراء من مصراتة.. الحالة أصبحت مسخرة، واستباحة كاملة، وبيع وشراء علني” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، التقى السفير الأمريكي، كل من فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” وأحمد معيتيق، نائب رئيس “المجلس الرئاسي” في مصراتة، بدعوى مناقشة ملفات سياسية والاطلاع على مخرجات الحوار السياسي والعسكري.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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