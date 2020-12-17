تأجيل مغادرة الصيادين الـ 18 الإيطالين من بنغازي بسبب عطل في أحد زورقي الصيد

أعلنت وكالة “نوفا” الإيطالية، اليوم الخميس، أن مغادرة الصيادين الـ 18 من بنغازي تأجلت بسبب مشاكل في أحد زورقي الصيد الإيطالية.

وأوضحت الوكالة، أن المحرك الذي تم تشغيله بعد شهور توقف عن العمل بسبب عدم النشاط، فيما كان من المقرر مغادرة الصيادين الإيطاليين مساء اليوم.

وأعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إلى بنغازي، عن تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي منذ أشهر.

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