أوفتشا يؤكد على أهمية دور الشباب الليبي في المصالحة الوطنية

قالت السفارة الألمانية في ليبيا، الخميس، أن السفير، أوليفر أوفتشا، التقي عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء الماضي، بعدد من الشباب الليبي من جميع أنحاء البلاد.

وأضافت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الحوار تناول دور الشباب في المصالحة الوطنية و مشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي فهم يمثلون ما يزيد عن 60% من عدد السكان في ليبيا .

وأوضح البيان أن أوفتشا أكد علي أهمية دور الشباب المهم لأنهم الأمل و المستقبل بالنسبة لليبيا، مضيفا أن آراء الشباب خلال اللقاء تضمنت أهمية العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية و التنمية الاقتصادية.

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