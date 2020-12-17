البعثة الأممية تعلن تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار لمتابعة الترتيبات اللازمة للانتخابات

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقدت اليوم اجتماعا عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، مبينة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضافت البعثة في بيان لها أن المشاركين عرضوا خلال الاجتماع آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدما واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.

وتابعت البعثة أن وليامز اطلعت المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.

ودانت وليامز ما وصفته بـ”الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي” التي قالت إنها استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.

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