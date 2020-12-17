«العقوري» يبحث سبل تذليل العراقيل التي تواجه ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) ومدير منظمة الرعاية الأولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة .

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، مساء الخميس، فإن الاجتماع ضم ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم استعراض عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا , بالإضافة إلى بحث سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه آداء عملها.

وشدد “العقوري” على ضرورة حرص لجنة الشؤون الخارجية ومجلس النواب على دعم عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها، مضيفا أن لجنة الخارجية تضع ملف دعم الاستجابة الإنسانية ضمن أولوياتها وبذلت في سبيل ذلك الكثير من جهودها هذا العام.

وعبر “العقوري” عن رغبة اللجنة في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية لتشمل برامجها الجانب التنموي ومنها مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الضعيفة وتحسين جودة الغذاء ومياه الشرب وتوفير الخدمات الأساسية للإحياء العشوائية بالإضافة إلى مكافحة الفساد ودعم بناء مؤسسات الدولة الليبية بالخبرات المتخصصة, مجددا شكره لهذه المنظمات على المساعدات الممنوحة للشعب الليبي في هذه الفترة .

وبدورهم، أعرب المجتمعون، عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتسهيل إجراءات عملها.