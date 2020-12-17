ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

17 December, 2020

أصدرت المكونات الاجتماعية والمدنية بمدينة سرت ،الخميس ،بيان مشتركا عبّر عن رفض التكليفات الصادرة لرؤساء القطاعات والشركات بالمدينة، بالنظر إلى عدم تماشيها مع المتفق عليه، والاعتراض على ما وصفه بـالتهميش المتعمد والتضييق الممنهج الذي تتعرض له المدينة.

وحملت المكونات الاجتماعية والمدنية في سرت النواب عن المدينة المسؤولية عن تهميش المدينة، منتقدين غيابهم التام عن المشهد وعدم زيارتهم لمؤسساتها التنفيذية.

وجاء البيان عقب اجتماع لرئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، والمجلس التسييري للبلدية، ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني، وشباب حراك سرت، تردي الخدمات الأساسية في سرت من وقود، وغاز طهي، وتطعيمات للمواليد، ونقص السيولة النقدية بالمصارف، وإيقاف التعويضات، وحرمان أبناء المدينة من التعيينات.