فنوش يعتبر لقاءات نورلاند مع مسؤولي الوفاق “اختبارات قبول” للمتقدمين لرئاسة الحكومة

قال المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، الخميس، إن اللقاءات التي أجراها السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مصراتة مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، هي بمثابة اختبارات قبول للمتقدمين لرئاسة الوزراء.

وانتقد فنوش في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لقاءات نورلاند مع بعض مسؤولي الوفاق في مصراتة، معتبرا ذلك استباحة كاملة، وبيع وشراء علني.

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