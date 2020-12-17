«عقوب» يتفقد مركز الإيواء السريري للمصابين بـ«كورونا» في مستشفي الهواري العام

أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة، نوري الفسي، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي السيد بن عيسي العمامي، زيارة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل وللاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفي الهواري العام .

بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في الحكومة الليبية، فإن الجولة شارك فيها عضو مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي عبدالسلام المهدوي وعضو التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة محمد جلهوم.

وأوضح الفسي، أن جولة التفتيشية جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب علي ما يقدمه من خدمات ومدى تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية.

وشملت الجولة، قسم العزل والعناية الفائقة وتجهيزات الطبية والاطمئنان على صحة المصابين بالعناية المركزة ومتابعة حالتهم الصحية .

وأضاف “الفسي” أن الزيارة تخللها عقد لقاء مع المدير المساعد لقسم العزل بالمستشفي الدكتورة فدوي الصور، للبحث في آلية التنسيق وتطوير جودة الأداء، وفقًا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وبين «الفسي» أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية.