ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 December, 2020

أكدت مصادر إعلامية ،الخميس ،وصول الإرهابي التونسي بلال بن يوسف بن محمد الشواشي، وكنيته “أبو يحيى زكريا”، إلى ليبيا مؤخرا قادما من تركيا.

وقالت المصادر ،إن الشواشي المصنّف بكونه إرهابي خطير يتواجد حاليا في المنطقة الشرقية.

و الشواشي، وهو من مواليد فرنسا ،سافر من بلده إلى ليبيا عام 2013 ومنها إلى تركيا ليظهر في سوريا بمدينة الباب ضمن “جبهة النصرة”، ثم انضم إلى داعش قبل انشقاقه عنه وهروبه إلى تركيا.

وكانت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب صنّفته عام 2019 بكونه “إرهابي خطير” تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة له، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.