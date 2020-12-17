وزراء دفاع «5+5» يرحبون بـ«التقدم المحرز» في المفاوضات الليبية

دعا وزراء دفاع مبادرة «5+5»، في اجتماعهم السادس عشر المنعقد تحت الرئاسة المالطية إلى ضرورة استمرار التفاوض بين جميع أطراف الأزمة الليبية المشاركين في مسارات الحوار.

واختتمت الرئاسة المالطية لمبادرة الدفاع 5 + 5 اجتماعها مساء الأربعاء والذي عُقد افتراضيا بسبب قيود وباء «كوفيد 19» بين وزراء دفاع الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس.

وقالت وزارة الدفاع المالطية إن الوزراء ناقشوا سلسلة من الأنشطة والتدريبات العسكرية التي عقدت بشكل مشترك بين أعضاء (5 + 5) خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة ، بما في ذلك الهجرة والجريمة المنظمة والتقنيات التخريبية مثل الهجمات الإلكترونية.

ورحب الوزراء بالتقدم الأخير في ليبيا الذي تم إحرازه من خلال مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة ، واتفقوا على الحاجة إلى استمرار الحوار بين جميع أصحاب المصلحة ودعم الشعب الليبي. يذكر أن الرئاسة الدورية للمبادرة أوكلت لجمهورية موريتانيا في العام 2021.

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