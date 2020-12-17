«القماطي»: الحوار السياسي «متعثر» في اختيار السلطة التنفيذية

دعا جمعة القماطي، ما يعرف بـ”حزب التغيير”، إلى “إنجاز الانتخابات في موعدها” بدعوى تعثر الحوار السياسي، وفق تعبيره.

“القماطي” الذي يحمل الجنسيتين الليبية والإنجليزية، غرد على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “مع تعثر الحوار السياسي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة، يجب الان تركيز الجهود على انجاز الانتخابات التي تم الاتفاق عليها لتكون في موعدها في 24 ديسمبر 2021” وفق تعبيره.

وواصل “القماطي” قائلاً: “الانتخابات هي الهدف الأهم لاعادة توحيد المؤسسات السياسية والسيادية والتقدم نحو معالجة جذور ومسببات الانقسام والصراع في ليبيا” على حد قوله.