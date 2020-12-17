ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 December, 2020

نعت كتيبة شهداء أم الأرانب والمكلفة بحماية قاعدة الويغ الجوية ،آمر الكتيبة “شرف الدين بركة” ،الذي قتل في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأكدت مصادر إعلامية ،أن بركة قتل في مداهمة لأوكار مرتزقة المعارضة التشادية في منطقة القطرون ،أثناء قيامه بمهمة القبض على بعض المطلوبين بالقطرون. حيث أصيب بعيار ناري أرداه قتيلا ، وتم إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في حين هرب الثالث .

كما تقدم المهدي لامين وزير العمل و التأهيل بحكومة الوفاق عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بتعزية

قال فيها:” تعازينا الحارة والصادقة إلى أهلنا في القطرون ، اليوم فقدنا أحد أبناء ليبيا البررة و أبناء التبو البواسل وأحد قادة الثوار في أقصى الجنوب الليبي حماة الحدود المترامية الأطراف.

أضاف ” انتقل إلى جوار ربه البطل وقائد كتيبة شهداء أم الأرانب الثائر والقائد الميداني شرف الدين بركة ، استشهد وهو يدافع عن أرض القطرون وحماية الحدود الليبية من المجرمين والمرتزقة الغزاة التشاديين.