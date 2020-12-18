مصادر تؤكد وصول الإرهابي التونسي بلال الشواشي إلى ليبيا قادما من تركيا

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن الإرهابي التونسي بلال بن يوسف بن محمد الشواشي، والمعروف بـ”أبو يحيى زكريا” وصل إلى ليبيا مؤخرا قادما من تركيا.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشواشي، وهو من مواليد فرنسا، يتواجد الآن في المنطقة الشرقية، مبينة أنه يُصنف بأنه إرهابي خطير، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، قررت العام الماضي تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة له، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وتابعت المصادر أن الشواشي سافر من بلده إلى ليبيا عام 2013 ومنها إلى تركيا ليظهر في سوريا بمدينة الباب ضمن جبهة النصرة، ثم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل انشقاقه عنه وهروبه إلى تركيا.

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