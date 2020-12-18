سرت.. المكونات الاجتماعية والمدنية تعرب عن رفضها لاستمرار تهميش المدينة

أعربت المكونات الاجتماعية والمدنية بمدينة سرت ، الخميس، في بيان مشترك، عن رفض التكليفات الصادرة لرؤساء القطاعات والشركات بالمدينة، بالنظر إلى عدم تماشيها مع المتفق عليه، والاعتراض على ما وصفوه بـالتهميش المتعمد والتضييق الممنهج الذي تتعرض له المدينة.

وحملت المكونات الاجتماعية والمدنية في سرت النواب عن المدينة المسؤولية عن تهميش المدينة، منتقدين غيابهم التام عن المشهد وعدم زيارتهم لمؤسساتها التنفيذية.

وجاء البيان عقب اجتماع لرئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، والمجلس التسييري للبلدية، ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني، وشباب حراك سرت، لمناقشة تردي الخدمات الأساسية في سرت من وقود، وغاز طهي، وتطعيمات للمواليد، ونقص السيولة النقدية بالمصارف، وإيقاف التعويضات، وحرمان أبناء المدينة من التعيينات.

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