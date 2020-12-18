البرغثي يطالب ” الوحدات العسكرية ” بالإنصياع له بعد حكم قضائي ببطلان عزله

ليبيا – أعلن وزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي صدور حكم قضائي قطعي بصيغة النفاذ يعيده إلى منصبه منذ وقفه يوم 19 مايو 2017 عقب مجزرة قاعدة براك الشاطئ .

وقال المهدي البرغثي في بيان متلفز تابعته المرصد : ” حكم قضائي تنفيذي صدر ببطلان قرار السراج قطعيًا بشأن اعفائي من مهامي كوزير للدفاع ” ، والعام الماضي قال البرغثي أن السراج يخفي نتائج التحقيق في مجزرة براك .

فيديو | البرغثي : حكم قضائي تنفيذي صدر ببطلان قرار السراج قطعيًا بشأن اعفائي من مهامي كوزير للدفاع وعلى كافة الجهات ووحدات " الجيش الليبي " الإلتزام بهذا الحكم ، قرار إعفائي بات ملغيًا بكل ماترتب عنه وأنا غير مسؤول عن كارثة براك الشاطئ . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/tUmZ0V4YGG — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 17, 2020

وطالب البرغثي كافة الجهات ووحدات ” الجيش الليبي ” الإلتزام بهذا الحكم وقال أن ” قرار إعفائي بات ملغيًا بكل ماترتب عنه وأنا غير مسؤول عن كارثة براك الشاطئ ” في إشارة منه للمجزرة المروعة.

فيديو || مجزرة ارتكبتها القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق في حق جنود اللواء 12 مجحفل التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي #ليبيا pic.twitter.com/BCTSBiqKxF — Matog Saleh (@MatogSaleh) May 18, 2017

وكان البرغثي قد أُتهم بالتورط في المجزرة من خلال إعلانه مسؤوليته الضمنية عن التحرك الذي استهدف القاعدة عقب ساعات من إتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب أُتفق عليه في أبوظبي بين المشير حفتر والسراج فيما عرف حينها بإتفاق أبوظبي الأول .

مشاهد من مجزرة قاعدة #براك_الشاطئ بعد هجوم شنته القوة الثالثة ومجموعات أخرى مسلحة pic.twitter.com/qsjrUTC5gG — قناة ليبيا (@LibyasChannel) May 19, 2017

وطالب البرغثي جميع الجهات باحترام الحكم الذي تحصل عليه لصالحه وأكد أنه يُبطل قرار اقالته من منصبه وكل ما ترتب عنه وكأنه لم يكن أي أن قرار تكليف صلاح الدين النمروش الوزير الموالي لتركيا بشدة خلفًا له يعد باطلا بقوة حكم القانون .

وشنت صفحات على فيسبوك غالبيتها من الزاوية توالي النمروش هجومًا على البرغثي لحد وصفه بأنه من مجند من القيادة العامة التي كان قد إنشق عنها وإختار طريقًا آخرًا أوصله إلى ماهو فيه اليوم كمعزول تم استخدامه لمرحلة ما وانتخت بعد أن لفظه مشروع الصخيرات الذي استقطبه من كتيبته 204 دبابات إلى هذا المستنقع الآسن .

المرصد – خاص

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