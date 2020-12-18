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البرغثي يطالب ” الوحدات العسكرية ” بالإنصياع له بعد حكم قضائي ببطلان عزله

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي صدور حكم قضائي قطعي بصيغة النفاذ يعيده إلى منصبه منذ وقفه يوم 19 مايو 2017 عقب مجزرة قاعدة براك الشاطئ .

وقال  المهدي البرغثي في بيان متلفز تابعته المرصد  : ” حكم قضائي تنفيذي صدر ببطلان قرار السراج قطعيًا بشأن اعفائي من مهامي كوزير للدفاع  ” ، والعام الماضي قال البرغثي أن السراج يخفي نتائج التحقيق في مجزرة براك .

وطالب البرغثي كافة الجهات ووحدات ” الجيش الليبي ” الإلتزام بهذا الحكم وقال أن ”  قرار إعفائي بات ملغيًا بكل ماترتب عنه وأنا غير مسؤول عن كارثة براك الشاطئ ” في إشارة منه للمجزرة المروعة.

وكان البرغثي قد أُتهم بالتورط في المجزرة من خلال إعلانه مسؤوليته الضمنية عن التحرك الذي استهدف القاعدة عقب ساعات من إتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب أُتفق عليه في أبوظبي بين المشير حفتر والسراج فيما عرف حينها بإتفاق أبوظبي الأول .

وطالب البرغثي جميع الجهات باحترام الحكم الذي تحصل عليه لصالحه وأكد أنه يُبطل قرار اقالته من منصبه وكل ما ترتب عنه وكأنه لم يكن أي أن قرار تكليف صلاح الدين النمروش الوزير الموالي لتركيا بشدة خلفًا له يعد باطلا بقوة حكم القانون .

صورة للبرغثي من مكان مجهول في طرابلس خلال قراءة بيانه بشأن الحكم القضائي

وشنت صفحات على فيسبوك غالبيتها من الزاوية توالي النمروش  هجومًا على البرغثي لحد وصفه بأنه من مجند من القيادة العامة التي كان قد إنشق عنها وإختار طريقًا آخرًا أوصله إلى ماهو فيه اليوم كمعزول تم استخدامه لمرحلة ما وانتخت بعد أن لفظه مشروع الصخيرات الذي استقطبه من كتيبته 204 دبابات إلى هذا المستنقع الآسن .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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