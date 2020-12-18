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البعثة تعرب عن ارتياحها لإطلاق سراح الإيطاليين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الـ ١٨ اليوم، الذين تم احتجازهم لمدة 107 أيام في بنغازي.

وهنأت البعثة الأممية، أُسر الرهائن والحكومة الايطالية على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الإفراج عن الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، وذلك بعد لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ودي مايو، مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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