البعثة تعرب عن ارتياحها لإطلاق سراح الإيطاليين

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الـ ١٨ اليوم، الذين تم احتجازهم لمدة 107 أيام في بنغازي.

وهنأت البعثة الأممية، أُسر الرهائن والحكومة الايطالية على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الإفراج عن الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، وذلك بعد لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ودي مايو، مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة.

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