«النعاس»: بيان البرغثي «كارثة بدوية» بكل المقاييس

قال محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” قبل قليل استمعت إلى البيان الذي ألقاه المهدي البرغثي، مطالبا بعودته إلى منصبه السابق كوزير للدفاع، لقد كان كارثة بدوية بكل المقاييس”.

وطالب وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق المهدي البرغثي، أمس الخميس، بتمكينه من منصبه الذي يشغله حاليا صلاح النمروش، معتبرا إقالته مخالفة للاتفاق السياسي ولأحكام القضاء.

وقال البرغثي في مقطع مرئي مسجل رصدته “الساعة 24”، الخميس، إن مطالبته تأتي استنادا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 الصادر يوم 5 أكتوبر الماضي، والقاضي بإلغاء قرار السراج رقم 118 لسنة 2018، والقاضي بإعفائه من مهام وزير الدفاع بالوفاق، مستندا على الإجراءات غير القانونية المتخذة في واقعة براك الشاطئ، وعدم مسؤوليته عن هذه الكارثة.

وأوضح أنه في 1 نوفمبر الماضي تم إخطار المجلس الرئاسي بالحكم القضائي، وعليه أصبح قرار السراج ملغيا، وكافة الآثار المترتبة عليه بحكم القانون والقضاء، متابعا: “الأمر الذي يتعين عليه مباشرة مهامنا بقوة القانون وتنفيذا لأحكام القضاء”.

واعتبر وزير الوفاق السابق الحكم القضائي نصرا لدولة القانون، وأن قرار إقالته مخالف للاتفاق السياسي الذي لم تمنح الوفاق الشرعية الدولية إلا من خلاله، وأضاف: “أطالب الرئاسي بالالتزام بأحكام القانون والقضاء”.