خطط لجباية إيرادات «داخلية الوفاق» و«الكهرباء»

بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبر الاتصال المرئي فتحي باشاغا، نظمت الوزارة، على مدى عدة أيام من الأحد وحتى الأربعاء من الأسبوع الجاري، ورشة عمل حول جمع إيراداتها، التي جاءت تحت عنوان «مسار وتنمية جباية إيرادات وزارة الداخلية ودورها في دعم ميزانية الدولة».

وحضر افتتاح فعاليات الورشة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، عميد محمد المداغي، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ومدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، وعدد من الجهات الرقابية بالدولة، بجانب عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات. وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة تهدف «إلى التعريف بأهمية الإيرادات وتحصيلها، كذلك توسيع آفاق المستهدفين من ورشة العمل والوسائل الحديثة في النظم المالية، وكيفية توظيف تقنية المعلومات في المجال المالي وبناء الثقة بين المؤسسات التابعة للقطاع».

وناقش المشاركون فيها عددا من ورقات العمل والكلمات التي تهدف إلى تطوير المنظومة المالية داخل وزارة الداخلية ودورها في الميزانية العامة للدولة.

وأكد باشاغا في ختام أعمال الورشة أهميتها في تحويل التقنيات والمنظومات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، موضحا أن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات التي تدخل إيرادات لدعم الدولة واقتصادها.

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بدورها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، انطلاق حملة جباية وسداد الديون المتراكمة. ودعت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» المواطنين إلى سرعة التوجه إلى مكاتب الجباية لسداد ما عليهم من ديون وتسوية أوضاعهم التعاقدية. ويمكن للمواطن جدولة ديونه بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية، حسب بيان عن الشركة صدر الثلاثاء، وأشار إلى أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين بحيث لا يتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري، إضافة إلى 5 % من قيمة الدين. وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي «يتيح تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي خلل قد يحدث في الشبكة الكهربائية، هي: 0214807420 و0214807421 و0214807426 و0214807427. وقالت الشركة إنه يمكن للمواطنين الاتصال بغرفة الإدارة العامة للتوزيع على رقم الهاتف 0214800822.

في سياق آخر، التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في حكومة الوفاق، عميد محمد المداغي، الأربعاء، وفدا من أعيان ومشايخ العربان. وشهد اللقاء، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة العربان للوقوف على «أهم المتطلبات والاحتياجات الأمنية، وحلحلة المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بالمنطقة»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بشأن حلحلة العراقيل الأمنية داخل كل المناطق، إلى «تذليل الصعاب أمام المؤسسات العاملة بالمنطقة من أجل توفير الخدمات الأساسية والأمنية للأهالي وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والخدمية».

كما شهد مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، الأربعاء، اجتماعا ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة مع ممثلين عن شركة «روز بارنز» للتدريب، وعدد من ضباط البحث. ويأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وبحضور رئيس مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس العميد ناجي الزوبي، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن طرابلس بموقع «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع، الذي يأتي ضمن برنامج وزارة الداخلية الرامي للرفع من كفاءة عناصر الشرطة لا سيما مكون البحث الجنائي، الاحتياجات الخاصة بالدورات وورش العمل التخصصية.

ونهاية أكتوبر، ناقش مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، مع مستشاري شركة «روز بارنز» للتدريب، برنامج تدريب القيادات العليا و«النهج الاستراتيجي لعمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية».

بدوره، وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأربعاء، إنذارا بالإغلاق إلى مخبز في شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس؛ نظرا لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توافرها.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي المركز رفقة نقطة الحرس البلدي على عدة مخابز بالعاصمة طرابلس، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقياسية، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وأشار المركز إلى أن مفتشيه رصدوا عدة مخالفات في مخبز «عمر المختار»، تشمل عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم ارتدائهم الزي الرسمي، ورداءة نظام التهوية داخل المخبز وسوء النظافة العامة، إضافة إلى عدم وجود غربال كهربائي، ورداءة طرق التخلص من القمامة، وعدم وجود برنامج الأمن والسلامة.

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