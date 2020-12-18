“برقيق” من تركيا: أطالب بقطع أيدي الفاسدين في ميدان الشهداء

طالب المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقره، بضرورة محاسبة الفاسدين وقطع أيديهم في ميدان الشهداء.

وأضاف عاطف برقيق، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” زاعما بقوله: “إن محاسبة الفاسدين و قطع أيديهم في ميدان الشهداء، أفضل من كل سياسات المركزي والحكومات السابقة والقادمة .. فلن يبقي شيئ للمواطن مدام اللصوص خارج السجون”.

يشار إلى أن عاطف برقيق يعد من أشد المؤيدين للغزو التركي لليبيا، ووظف صفحته في أكثر من منشور للدعاية لنظام أردوغان وتركيا التي يصفها بالدولة الحليفة، كما عرف عنه عداوته للجيش، وتأييده للمليشيات.