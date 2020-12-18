البرلمان التركي يناقش مقترح تمديد مهام القوات في ليبيا

يبدأ البرلمان التركي، اليوم، مناقشة المقترح الرئاسي لتمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا؛ تمهيدًا للتصويت عليه.

وكان البرلمان التركي قد تلقى، في الـ12 من ديسمبر الجاري، مذكرة تنصّ على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا تحت ذريعة “التنسيق والاستقرار”.

وأوضح أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كـ”قوات محاربة”.

وسبق أن وافق البرلمان التركي على مذكرة “أردوغان”، التي تسمح بإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة “الوفاق”، وردّ، حينها، البرلمان بالتصويت بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية