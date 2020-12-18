العقوري يستعرض عمل المنظمات الدولية الإنسانية في ليبيا

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا

وبحث العقوري مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ومدير منظمة الرعاية الأولية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و منظمة الصحة العالمية ، و المنظمة الدولية للهجرة، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان و برنامج الأغذية العالمي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجه أداء عملها.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع أمس الخميس حرص لجنة الشؤون الخارجية و مجلس النواب على دعم عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها.

وأضاف العقوري أن لجنة الخارجية تضع ملف دعم الاستجابة الإنسانية ضمن أولوياتها وبذلت في سبيل ذلك الكثير من جهودها هذا العام.

وعبر رئيس اللجنة عن رغبتهم في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية لتشمل برامجها الجانب التنموي ومنها مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الضعيفة وتحسين جودة الغذاء ومياه الشرب وتوفير الخدمات الأساسية للأحياء العشوائية بالإضافة إلى مكافحة الفساد ودعم بناء مؤسسات الدولة الليبية بالخبرات المتخصصة.

وبدورهم أعرب المجتمعون عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتسهيل إجراءات عملها.