لافروف يتهم واشنطن بتعطيل تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا لمدة عام

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الخميس، ادعاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول ما وصفه لافروف بـ “سوء التفسير” بشأن تعيين مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأشار لافروف، في تصريح صحفي، إلى أن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كان شاغرًا منذ ما يقرب من عام وشغل بالأمس فقط أو قبل أمس، لافتا إلى أن الجميع على علم بأن الولايات المتحدة هي التي منعت الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين ممثل الجزائر، الذي كان مدعوماً من الاتحاد الأفريقي.

وأضاف لافروف أنه عندما اقترح الاتحاد الأفريقي ممثلاً من غانا، قوبل هو الآخر بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف رئيسًا للبعثة الأممية إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثًا إلى الشرق الأوسط.

وأوضح مجلس الأمن في بيان له، أن ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين الكيان الصهيوني وفلسطين سيحل مكان غسان سلامة، الذي استقال من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار ذات مصداقية وفعالة بقيادة ليبيا، وتطلعوا إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، كما كرر المجلس دعوته لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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