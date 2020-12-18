ضبط المتهم بالسطو على مسروقات بـ65 ألف دينار من منزل بطرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط المتهم الذي تورط في السطو على منزل في الحي الصناعي، حيث قدرت المسروقات بنحو 65 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم سيدة بشكوى إلى مركز شرطة الحي الصناعي تفيد تعرض منزلها للسرقة من مجهول، استعمل القوة للدخول،ثم استولى على مبلغ مالي يقدر بنحو خمسة آلاف دينار، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

كما أخذ الجاني 15 قطعة من المصوغات الذهبية وهي «4 تعليقات، و5 خواتم، و 2 خراص، و3 حدايد وعقد».

وشكلت قوة من فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي، التي تمكنت من التعرف على السارق وضبطه بعد نصب كمين له، وذلك بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة، واسترجعت المسروقات، كما أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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