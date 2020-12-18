البرلمان التركي يناقش مقترح تمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا

يناقش البرلمان التركي، اليوم الجمعة، المقترح الذي تقدم به رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بشأن تمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا؛ تمهيدًا للتصويت عليه.

وكان البرلمان التركي قد تلقى، في الـ 12 من ديسمبر الجاري، مذكرة تنصّ على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا.

وكان أردوغان، قد أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا تحت ذريعة التنسيق والاستقرار، موضحا أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل، مدعيا أن انتقالهم ليس كـ”قوات محاربة”.

وكان البرلمان التركي قد وافق سابقا على مذكرة أردوغان، التي تسمح بإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، وردّ، حينها، البرلمان بالتصويت بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا.

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