الذهب يحقق مكاسب رغم تراجع أسعاره تزامنا مع انتعاش الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مقابل انتعاش سعر الدولار، بعد ارتفاع سعره على مدى 3 أيام، ما يضع المعدن على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع، ارتفع الذهب 2.4 %، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، فوق ما يزيد قليلا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ويقول محللون إن الذهب سيلقى الدعم من تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات لحين حدوث “تقدم كبير آخر” في استعادة التوظيف الكامل وبلوغ هدفه للتضخم عند اثنين بالمئة.

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