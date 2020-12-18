«مكافحة الأمراض»: 489 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 655 مصابا، بينما توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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