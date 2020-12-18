منظمة أوروبية: ارتفاع نسبة القاصرين من المهاجرين غير الشرعيين إلى لأوروبا

ليبيا- سجلت منظمة الإنقاذ البحري الأوروبية تزايدا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من القاصرين دون سن الـ18 عاما الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر.

تصريحات صادرة عن “بيترا كريشوك” المتحدثة باسم المنظمة المسماة “أس أو أس ميدتراني” غير الحكومية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها وتعمل حاليا في البحر الأبيض المتوسط ​​في المياه الإقليمية الدولية شمال سواحل ليبيا تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكدت أن هؤلاء يسافرون بمفردهم في رحلة خطيرة لا سيما على الأطفال في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت “كريشوك” إلى ارتفاع نسبة القاصرين غير المصحوبين بذويهم من المهاجرين غير الشرعيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ممن يسافرون من دون الوالدين أو وصي من 19% في العام 2019 إلى 25% في العام الجاري مبينة أن خطورة الأمر تتمثل في معاناة الكثير من الأطفال من العنف والاستغلال وحتى الجوع في حالات كثيرة.

وأضافت أن المسافة التي تبلغ قرابة الـ400 كيلومتر بين الساحل الليبي وإيطاليا تسهم في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال مشيرة إلى أن العام 2020 شهد تسجيل السلطات الإيطالية وصول نحو 4270 قاصرا غير مصحوبين بذويهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية قياسا بـ1680 في العام 2019.

#الزاوية | الهلال الأحمر ينتشل جثث عدد من الأطفال قذفتهم الأمواج إثر غرق قارب هجرة غير شرعية كان يقلهم قبالة سواحل المدينة مع ذويهم المفقدوين مؤكدًا أن البحث عنهم لايزال جاريًا . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/w5B12AnAGX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 17, 2020

وتطرقت “كريشوك” إلى مسألة قلة سفن البحث والإنقاذ العاملة في البحر الأبيض المتوسط إذ قامت المنظمة بتشغيل القارب “أوشن فايكنغ” منذ يوليو من العام 2019 ونظيره “أكوارس” خلال الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2018 كاشفة عن رسو”أوشن فايكنغ” في صقلية.

وأضافت “كريشوك” أن جهود الإنقاذ شبه مشلولة حاليا وهو ما يحتم إنشاء هيئة إنقاذ بحري أوروبية رسمية وإنهاء تعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية فأموال الاتحاد تذهب جزئيا لتدريب خفر السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أعادت نحو 11 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خلال العام 2020 ما عرضهم للعنف والاستغلال.

يشار إلى أن صحيفة المرصد كانت قد حصلت على صور من فرع الهلال الأحمر في الزاوية أثناء قيام الفرق التابعة له بانتشال جثث عدد من الأطفال ممن قذفتهم الأمواج إثر غرق قارب هجرة غير شرعية كان يقلهم قبالة سواحل المدينة مع ذويهم المفقدوين فيما لا زال البحث جاريًا عن هؤلاء.

ترجمة المرصد – خاص

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