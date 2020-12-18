الأمم المتحدة: 15 موظفا من تخطيط الوفاق يتلقون تعليما في إسطنبول

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 15 موظفا من وزارة التخطيط بحكومة الوفاق غير المعتمدة، يتلقون تدريبا وتعليما في إسطنبول حول كيفية التفاعل مع الناس ونقل الرسائل من أجل تنسيق أفضل مع جهات فاعلة مختلفة.

وأوضح البرنامج أنه يدعم مشروع حكومة الوفاق غير المعتمدة من خلال مبادرة تعزيز القدرات الدورة.

ويأتي ذلك ضمن سياسة انقره للتغلغل في الوزارات وبسط نفوذها على ليبيا

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

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