شركة الكهرباء: سرقة 7850 مترا من الأسلاك بعدة مناطق في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 7,850 مترًا من الأسلاك، يوم الخميس، بعدة مناطق، من قبل مجهولين.

وكشفت الشركة عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ لمسافة 750 مترًا من الخط الخرساني في محطة 30 مفرق الزهراء، وتسبب ذلك في فقد التغذية عن مُحوّل بمنطقة غوط ابوساق بدائرة توزيع السواني بالجفارة.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك الكهرباء مسافة 300 متر من خط زريبة فرعية علي الكيلاني بدائرة توزيع عين زارة، و 1400 متر من خط احنيش فرعية الفاندي، وألف متر من خط القمامة فرعية الدواجن بدائرة توزيع الكريمية، إضافة إلى سرقة 1100 متر من خط انجيا فرعية مدخل بئر العالم، و900 متر من خط التجفيف رقم (1) من محطة 220 الشرق بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإدارة توزيع طرابلس.

وبينت الشركة، أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالٍ بإدارة توزيع المرقب مسافة 1200 متر من خط الخزان، الذي يتغذى من محطة 30 البيطرة، مما تسبب في فقد التغذية لنحو خمس مُحوّلات بحسب الشركة العامة للكهرباء، كما تمت سرقة أسلاك لمسافة 750 مترًا من خط ماجر رقم “1 من محطة الفرعية بجوار محطة 220 حكمون؛ مما تسبب في فقد التغذية عن نحو ستة مُحوّلات.

ويتواصل مسلسل سرقة أسلاك الكهرباء في مختلف المناطق في ظل الانفلات الأمني

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة، فضلاً عن تناحر المليشيات.

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