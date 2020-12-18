ليبيا تقترب من توريد مليونيْ جرعة من لقاح “كورونا”

أكدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة “كورونا” ببنغازي، فتح اعتماد للمركز الوطني للأمراض؛ لتوريد أول دفعة من اللقاح، بمليونيْ جرعة، مشيرة إلى أن الإجراءات في هذا الصدد، جارية على قدم وساق.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر رئاسة الأركان العامة، برئاسة الفريق عبد الرزاق الناظوري، وعضوية وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا، الصالحين مجيد وعضو اللجنة الطبية الاستشارية حسين العوامي.

وتناول المجتمعون عدة موضوعات، من بينها توفير الأكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات، سواء من السوق الداخلية أو الخارجية، وتطوير مصانع الأكسجين وتركيب مصانع أخرى لسدّ الاحتياجات.

وتطرقوا كذلك، إلى مناقشة التعاطي مع الخلل الموجود في شبكة الأكسجين بالمركز الطبي بنغازي، مع التأكيد على إتمام عملية الإصلاح في أسرع وقت.

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