طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة ثم مصراتة وزوارة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 308 حالات في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 47 حالة، ثم زوارة بـ 16 حالة، و15 حالة في جنزور، و14 حالة في سبها، و12 حالة في كل من الزاوية الغرب وصرمان والماية، وو9 حالات في غريان، و8 حالات في كل من الزنتان وتراغن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 4 حالات في كل من رقدالين العامرية وبنغازي، و3 حالات في كل من الخمس والقره بوللي، وحالتين في كل من مرزق، وحالة واحدة في كل من الغريفة والعجيلات والسواني بن آدم والمنشية الجميل وتازربو وجادو والعواتة وظاهر الجبل.

وتماثل للشفاء 655 مصابا، بينهم 563 حالة في طرابلس، و16 حالة في صرمان، و14 حالة في كل من باطن الجبل وسبها، و3 حالات في كل من الزنتان وبنغازي، و29 حالة في مصراتة، و13 حالة في قصر بن غشير، في حين توفى 9 آخرون، بينهم 7 حالات في طرابلس، وحالة في كل من صرمان ومصراتة.

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