“مكافحة الأمراض”: تسجيل 489 إصابة بكورونا وشفاء 655 حالة ووفاة 9 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 655 حالة، ووفاة 9 أشخاص، وذلك عبر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (279) .
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3770) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (242) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (79) عينة – .مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة – .مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (65) عينة – .مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عين – .مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (55) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات)
وذكر المركز الوطني أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
– عدد ( 3281 ) عينة سالبة
– عدد (489) عينة موجبة ( 378 جديدة + 111 مخالطة )
وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 280 حالة جديدة
عدد 28 حالة مخالطة
2.بنغازي
عدد 4 حالة جديدة
3.مصراته
عدد 47 حالة مخالطة
4.الماية
عدد 12 حالة جديدة
5.القره بوللي
عدد 3 حالة جديدة
6.السواني بن ادم
عدد 1 حالة جديدة
7.المنشية الجميل
عدد 1 حالة جديدة
8.الخمس
عدد 3 حالة جديدة
9.تازربو
عدد 1 حالة مخالطة
10.زواره
عدد 16 حالة مخالطة
11.صرمان
عدد 12 حالة جديدة
12.سبها
عدد 11 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
13.تراغن
عدد 4 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
14.مرزق
عدد 2 حالة جديدة
15.الغريفة
عدد 1 حالة جديدة
16.العجيلات
عدد 1 حالة جديدة
17.العامرية
عدد 4 حالة جديدة
18.جادو
عدد 1 حالة جديدة
19.جنزور
عدد 13 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
20.العواته
عدد 1 حالة جديدة
21.الزنتان
عدد 8 حالة مخالطة
22.ظاهر الجبل
عدد 1 حالة جديدة
23.غريان
عدد 8 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
24.رقدالين
عدد 4 حالة جديدة
25.الزاوية الغرب
عدد 11 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
وأوضحت اللجنة تفاصيـل الــ (655) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 563 حالة في طرابلس
2.عدد 16 حالة في صرمان
3.عدد 14 حالة في باطن الجبل
4.عدد 14 حالة في سبها
5.عدد 3 حالات في بنغازي
6.عدد 29 حالة في مصراته
7.عدد 3 حالات في الزنتان
8.عدد 13 حالة في قصر بن غشير
وذكرت تفاصيـل الـ ( 9 ) حالات وفاة:
1.عدد 7 حالات في طرابلس
2.عدد 1 حالة في صرمان
3.عدد 1 حالة في مصراته
وذكر البيان أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات بها “العدد التراكمي” نحو 93772، والحالات النشطة 28540، والمتعافين 63886، والوفيات 1346.
أضف تعليقـك