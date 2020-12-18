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“مكافحة الأمراض”: تسجيل 489 إصابة بكورونا وشفاء 655 حالة ووفاة 9 أشخاص

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 655 حالة، ووفاة 9 أشخاص، وذلك عبر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (279) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3770) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (242) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (79) عينة – .مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة – .مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (65) عينة – .مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عين – .مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (55) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات)

وذكر المركز الوطني أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

–  عدد ( 3281 ) عينة سالبة

–  عدد (489) عينة موجبة  ( 378 جديدة + 111 مخالطة )

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 280  حالة جديدة

عدد 28  حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 4 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 47  حالة مخالطة

4.الماية

عدد 12 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

6.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

9.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

10.زواره

عدد 16 حالة مخالطة

11.صرمان

عدد 12 حالة جديدة

12.سبها

عدد 11 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.تراغن

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

14.مرزق

عدد 2 حالة جديدة

15.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

16.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

17.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

18.جادو

عدد 1 حالة جديدة

19.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.العواته

عدد 1 حالة جديدة

21.الزنتان

عدد 8 حالة مخالطة

22.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

23.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

وأوضحت اللجنة تفاصيـل الــ (655) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 563 حالة في طرابلس

2.عدد 16 حالة في صرمان

3.عدد 14 حالة في باطن الجبل

4.عدد 14 حالة في سبها

5.عدد 3 حالات في بنغازي

6.عدد 29 حالة في مصراته

7.عدد 3 حالات في الزنتان

8.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

وذكرت تفاصيـل الـ ( 9 ) حالات وفاة:

1.عدد 7 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في مصراته

وذكر البيان أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات بها “العدد التراكمي” نحو  93772، والحالات النشطة 28540، والمتعافين 63886، والوفيات 1346.

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إصابات المركز الوطني لمكافحة الأمراض كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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