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البعثة تدين التهديدات بحقّ “مؤسسة النفط وشركة البريقة”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات، التي وجهتها مجموعات مسلحة، ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “البريقة” التابعة لها.

وشددت البعثة، في بيانها، على “وحدة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط”، مضيفة أنها “مؤسسة غير سياسية، ويجب أن تظلّ كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين”.

وحذر البيان من أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات، مؤكدة أنه “ينبغي دعم المؤسسة الوطنية للنفط.. لا تقويضها”٠

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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