البعثة تدين التهديدات بحقّ “مؤسسة النفط وشركة البريقة”

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات، التي وجهتها مجموعات مسلحة، ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “البريقة” التابعة لها.

وشددت البعثة، في بيانها، على “وحدة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط”، مضيفة أنها “مؤسسة غير سياسية، ويجب أن تظلّ كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين”.

وحذر البيان من أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات، مؤكدة أنه “ينبغي دعم المؤسسة الوطنية للنفط.. لا تقويضها”٠

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