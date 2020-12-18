البرنامج الإنمائي يعلن إطلاق مبادرة للتطبيب عن بعد في ليبيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من حكومة اليابان، عن عقد شراكة مع شركة ناشئة تابعة للقطاع الخاص (سبيتار) ووزارة الصحة لتطوير أول مبادرة للتطبيب عن بعد في ليبيا.

وأوضح البرنامج الإنمائي في ليبيا، أن عملية التطبيب عن بعد تشمل استخدام مبتكر لتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية في توفير خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر احتياجاً، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها وبعيدة عن مراكز تقديم الرعاية الصحية.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة فيروس كورونا خليفة البكوش، “خلال هذا الوقت من الوباء، تخشى المستشفيات والعيادات في ليبيا التعامل مع أي شخص تظهر عليه الأعراض، وقد خلق ذلك تحدياً لحصول الناس على ما يحتاجون إليه من رعاية طبية. بهذه المبادرة، يمكن التواصل بين الطبيب والمريض عبر الإنترنت. كما سيساعد هذا أيضاً وزارة الصحة في عملية جمع البيانات وتحليلها. إن وجود شريك دولي مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لن يقدم الدعم مالياً فقط ولكن فنياً أيضا، سنستفيد أيضا من خبرات البرنامج. أشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرة أخرى ليس على هذه المبادرة فحسب، ولكن أيضاً على توفير مجموعات تحاليل كوفيد-19 وأجهزة التنفس الصناعي التي تم تقديمها “.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقع أن تتعامل مبادرة التطبيب عن بعد هذه مع حوالي 6000 مريض و1000 متخصص وأن تساهم في عمل 10000 استشارة ووصفات على الانترنت.