طرابلس تتصدر عدد حالات الإصابة بكورونا.. وإجمالي الحالات يلامس الـ 94 ألف حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة و 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي، أن إجمالي الوفيات في ليبيا وصل إلى 1346 حالة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأفاد المركز بأن طرابلس سجلت 308 حالات وجاءت مصراتة ثانيا بـ 47 حالة، ثم زوارة بـ 16 حالة، و15 حالة في جنزور، و14 حالة في سبها، و12 حالة في كل من الزاوية الغرب وصرمان والماية، و9 حالات في غريان، و8 حالات في كل من الزنتان وتراغن

إضافة إلى 4 حالات في كل من رقدالين العامرية وبنغازي، و3 حالات في كل من الخمس والقره بوللي، وحالتين في كل من مرزق، وحالة واحدة في كل من الغريفة والعجيلات والسواني بن آدم والمنشية الجميل وتازربو وجادو والعواتة وظاهر الجبل.

وتماثل للشفاء 655 مصابا، بينهم 563 حالة في طرابلس، و16 حالة في صرمان، و14 حالة في كل من باطن الجبل وسبها، و3 حالات في كل من الزنتان وبنغازي، و29 حالة في مصراتة، و13 حالة في قصر بن غشير، في حين توفى 9 آخرون، بينهم 7 حالات في طرابلس، وحالة في كل من صرمان ومصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24