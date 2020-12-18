ليبيا الان

لجنة مجلس النواب تعقد اجتماعها الأول لاقتراح خطة بديلة حال فشل الحوار السياسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت اللجنة المکلفة بقرار من رئیس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اجتماها الأول في مدينة بنغازي، أمس الخميس، وذلك لرسم خارطة طریق سیاسیة فی حال فشل حوار تونس الذی ترعاہ الأمم المتحدۃ.

وكان قد قرر مجلس النواب الإثنين الماضي تشكيل لجنة من 7 أعضاء، لاقتراح خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.

ونص قرار المجلس رقم 20 لسنة 2020، على تشكيل لجنة برئاسة النائب بدر علي سليمان موسى وعضوية النواب زياد دغيم وحسين صالح الزرقاء ومصباح دومة وخديجة أحمد أبو بكر الزروق وإبراهيم أبو بكر الدرسي ومفتاح امراجع محمد.

وحدد القرار، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، موعد انتهاء أعمال اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية الاثنين الماضي بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.

الوسوم

المُستشار عقيلة صالح مجلس النواب مدينة بنغازي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك