«عقيل»: السفير الأمريكي ذهب إلى مصراتة لإقناع مليشياتها بفتح الطريق

قال الباحث السياسي عز الدين عقيل:” ألم نقل إن مسار مجموعة 5+5 هو المسار الأكثر عقما ، متابعا:” بعد أن أقام الدنيا ولم يقعدها ببروباغاندا النجاح المنقطع النظير للجنة 5+5، ذهب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى مصراتة لإقناع مليشياتها بفتح الطريق الذى يُفترض به أنه أقل مخرجات ما سُمّى بالمسار العسكري أهمية”.

وأضاف عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” جالس السفير أكثر شخص تم تداول أسمه كمشتبه به بالتورط بمحاولة إفساد ذمة أعضاء ما يُسمّى بالحوار السياسي، لأجل عيون رئاسة الحكومه “.

واختتم قائلا:” واضح جدا أن السفير الأمريكي يريد إعلان رضاه التام عنه، والتأكيد أيضا من خلال حضوره المبجل، على استمرار المشتبه به الأول بسباق رئاسة الحكومة”.

والتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، الأربعاء الماضي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وبحضور “أحمد أبوشحمة” أمر ما تعرف “غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب” وعضو لجنة 5+5.

وبحسب بيان “داخلية الوفاق”: “تركز اللقاء الذي عُقد بمدينة مصراته على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الأمني، وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة، ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد بمدينة غدامس خلال المدة الماضية” وفق قوله.

أضاف البيان: “تم التأكيد على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الإستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد العسكري, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين” بحسب قوله.